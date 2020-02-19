صور تاريخية نادرة لمدينة جدة قبل 80 عاما

نشرت دارة الملك عبد العزيز، اليوم الأربعاء، صور تاريخية نادرة تكشف عن واقع الحياة في مدينة جدة قبل نحو 80 عاما قبل التطور العمراني الكبير الذي شهدته المملكة.



وذكرت دارة الملك عبد العزيز في تغريدتها أن الصورة يعود تاريخها إلى عام 1362 هحريا – 1943 ميلاديا ومصدرها مجلة لايف الأمريكية التي أجرت أول حوار لمجلة غربية مع الملك عبد العزيز.



وأظهرت الصورة التي نشرتها الدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، شكل المنازل في تلك الفترة حيث كان معظمها مبني بالطين وتغيب عن شوارعها وسائل النقل الحديثة بالإضافة إلى وجود السقا الذي يوزع المياه على المنازل.



دارة الملك عبد العزيز:

هي مؤسسة ثقافية تقع في الرياض في المملكة العربية السعودية، أنشئت دارة الملك عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي في الخامس من شعبان عام 1392هـ الموافق 1972م، وقد تم انشائها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، والأمين العام للدارة فهد بن عبد الله السماري.



أهداف الدارة

تهدف الدارة لتحقيق عدد من الأهداف هي:



تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، وطبعها وترجمتها، وتاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية بشكل عام.

إعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها وأعلامها قديما وحديثا بصفة عامة.

المحافظة على مصادر تاريخ المملكة وجمعه.

إنشاء قاعة تذكارية تضمن كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز الوثائقية وغيرها، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها.

منح جائزة سنوية باسم جائزة الملك عبد العزيز.

إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة.

إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة.

خدمة الباحثين والباحثات في مجال اختصاصات الدارة.