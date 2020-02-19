الأهلي لا يسقط في غياب رمضان صبحي يا زمالك (أرقام)

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن غياب رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر عن مواجهة الزمالك المقرر لها مساء الخميس، على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات ضمن نهائي النسخة السابعة عشر من بطولة السوبر المصري لموسم 2018 – 2019.





وقال "فايلر" في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء: "رمضان صبحي شارك في جزء من تدريبات الأهلي في الفترة الأخيرة، لكنه لم يتعافي بشكل كامل من إصابة العضلة الخلفية التي يعاني منها لذلك لن يلحق بمباراة القمة".





الأهلي لا يخسر في غياب رمضان صبحي





يعد رمضان صبحي من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها رينيه فايلر مدرب الفريق الأهلاوي وبالتأكيد غيابه عن مباراة القمة أمام الزمالك سيؤثر على أداء الفريق الأحمر، ولكن يتوافر لدي الفريق البدائل المناسبة والقادرة على قيادة الأهلي للفوز وحصد لقب البطولة، ويتضح ذلك من النتائج الجيدة التي حققها الفريق بالموسم الحالي في غياب اللاعب.





وغاب رمضان صبحي عن 16 مباراة للأهلي في الموسم الحالي بمختلف البطولات (6 مباريات بدوري أبطال إفريقيا – 9 مباريات بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر)، فاز المارد الأحمر في 14 مباراة، وتعادل في مباراتين، ولم يخسر أي مباراة في غياب اللاعب الملقب بـ"العفيجي".





سجل لاعبو الأهلي في المباريات التي غاب عنها رمضان صبحي هذا الموسم 46 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 5 أهداف فقط.





يذكر أن مباراة الأهلي ضد الزمالك تقام يوم الخميس 20 فبراير 2020، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، وتذاع المباراة عبر فضائية أبوظبي الرياضية.



