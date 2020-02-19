ننشر قائمة الأفلام المصرية المشاركة بالدورة الأولي من مهرجان البحر الأحمر السعودي





يتناول الفيلم قصة هانا وهي موظفة إغاثة بريطانية، تعود إلى الأقصر هرباً من القسوة التي واجهتها على الحدود السورية الأردنية، في المدينة الأثرية، حيث تلتقي بعالم الآثار سلطان (كريم صالح)، وهو شخص كانت تعرفه قبل زمن طويل، وبين التماثيل والآثار لحضارات عاشت واندثرت، على هانا أن تقبل ذكريات الماضي، وتتخطى شكوك الحاضر.





ويشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان 3 أفلام مصرية وهي "الحد الساعة خمسة" من إخراج شريف البنداري وإنتاج صفي الدين محمود، سالي ولي، شريف البنداري وتمثيل هديل حسن، خيري بشارة، أيتن أمين، صدقي صخر، يدور الفيلم حول هديل فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة وفي لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة فيضعها بشارة في لحظة اختيار تزيد من حيرتها والفيلم روائي تسجيلي يمزج بين الواقعي والمتخيل في بناء سردي.



