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"وسائل التواصل نعمة أم نقمة".. ندوة لـ"خريجي الأزهر" في الجيزة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:04 ص
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمدينة أبو النمرس في الجيزة، ندوة تثقيفية بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي.. نعمة أم نقمة؟"، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، وذلك في إطار خطة الفرع لنشر الوعي السليم بين أفراد المجتمع.

وأدار الندوة الدكتور مصطفى أبو زيد نائب رئيس مجلس إدارة الفرع، قائلا: إن هناك ما يُقارب ثلاثة مليار مُستخدِم لوسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، تقع أعمار الأكثرية منهم بين الثامنة عشر إلى التاسعة والعشرون، لما لها من أهمية بالغة في تيسير تواصُل المُستخدِمين مع بعضهم البعض عبر هذه الوسائل، من خلال إمكانية التواصل المباشر مع الأشخاص وفي أي مكان حول العالم، عبر العديد من التطبيقات التي تُتيح ذلك كالفيسبوك أو تويتر وغيرها، وكذلك عدم الاعتماد على خطوط الهواتف الأرضية، أو حتى استخدام البريد العادي، فكل ما يتطلبه الأمر للإتصال عبر هذه الوسائل هو وجود جهاز هاتف ذكي أو كمبيوتر ليتم استخدام أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي عليه.

وأكد أبو زيد، على أنه بالرغم من حجم المنافع من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن لها أضرار كثيرة إذا أُستخدمت بشكل متكرر كالشعور بعدم الارتياح والعزلة على المدى الطويل، وإجراء المقارنات بالآخرين بمتابعة صورهم المثالية من الناحية الجمالية مما يؤدي لزيادة شعور الشخص بالشك في نفسه، وتولد مشاعر الغيرة والحزن والاكتئاب، واستخدامه قبل النوم، يصعب على الفرد أن يغفو هنيئا، فالضوء المنبعث من أجهزة المحمول يمنع تدفق هرمون الميلاتونين الذي يساعد في الإحساس بالتعب، وتشتت انتباه الناس، بسبب تدفق المعلومات على تلك التطبيقات التى لم تكن كلها صحيحة أو مهمة لكافة المستخدمين.

وأشار رئيس الفرع، إلى طرق للتخلص من إدمان الفيس بوك والشبكات الاجتماعية، استبدال أوقات استخدام الفيس بوك بتمضية أوقات ممتعه كالتنزه أو الرياضة أو مشاهدة الأفلام أو رسم اللوحات، أو المشاركة في التجمعات على أرض الواقع التي تتبني العمل الخيرى والاجتماعي، العودة إلى الواقع بالحافظ على العلاقات العائلية، فالبدائل الطبيعية هي الحواضن الاجتماعية التي توافرت لكل الناس قبل وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مهمة قوية للحفاظ على الأواصر العائلية وصلة الأرحام ومشاركة الأصدقاء والمعارف لحظات حياتهم المهمة في زمن التمزق الاجتماعي، والبحث عن مصادر بديلة للمعرفة عن طريق الكتب، والمواقع الإخبارية والمتخصصة والمدونات.
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الكلمات المفتاحية

وسائل التواصل ندوة خريجي الازهر

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