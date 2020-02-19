الآثار: المتحف الكبير أضخم مشروع ثقافي استثماري في 2020

أكد الدكتور الطيب العباس، مدير عام المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية، إن المتحف المصري الكبير يعتبر أضخم مشروع ثقافي حضاري خلال عام 2020، والمقرر افتتاحه نهاية العام الجاري، وهو أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة بداية من عصر ما قبل الأسرات، وانتهاءً بالعصر اليوناني الروماني.





وأضاف "العباس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المتحف الكبير مشروع استثماري ضخم في منطقة استثمارية محيطة به، وسيتم عرض القطع الأثرية به بأحدث أساليب العرض المتحفي على مساحات شاسعة تبلع 7200 متر مربع لقاعات الملك توت عنخ آمون، 18000 متر مربع للقاعات الرئيسية، و6500 متر مربع للدرج العظيم، 8500 متر مربع للبهو العظيم، ممثلة في وسائل إيضاحية وبصرية حتى لذوي الهمم.



