رقم فلكي.. رونالدو يخصص مصروفا شهريا لصديقته جورجينا

تصدرت جورجينا رودريجيز، عارضة الأزياء الإسبانية وصديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الأربعاء، قائمة تريند جوجل (الأكثر بحثًا)، وذلك بسبب المصروف الشهري الذي تتقاضاه الحسناء الإسبانية.





وكشفت الصحف الإسبانية و الإيطالية عن قيمة المصروف الشهري الذي تتقاضاه جورجينا و الذي خصصه لها صديقها رونالدو، وذلك لكي تتباهى بمجموعة قليلة من مجوهرات وإكسسوارات في اليد الواحدة تُقدر قيمتها بمليون يورو.





وتمكنت جورجينا من خطف الأضواء بعدما نشرت صورة لها عبر "استوري" موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، لتوثيق حياة الترف التي تعيشها برفقة صديقها رونالدو، ظهرت جورجينا في الصورة وهي تستعرض أحدث مقتنياتها، حيث كانت مُرتدية الخاتم الأزرق الجديد المرصع بالألماس والذي تُقدر قيمته بنحو 800 ألف يورو، وساعة من ماركة " باتيك فيليب" والتي ثمنها 40 ألف يورو، بالإضافة إلى أساور تُقدر بنحو 30 ألف دولار.