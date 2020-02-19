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رقم فلكي.. رونالدو يخصص مصروفا شهريا لصديقته جورجينا
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:49 ص
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تصدرت جورجينا رودريجيز، عارضة الأزياء الإسبانية وصديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الأربعاء، قائمة تريند جوجل (الأكثر بحثًا)، وذلك بسبب المصروف الشهري الذي تتقاضاه الحسناء الإسبانية.
وكشفت الصحف الإسبانية والإيطالية عن قيمة المصروف الشهري الذي تتقاضاه جورجينا والذي خصصه لها صديقها رونالدو، وذلك لكي تتباهى بمجموعة قليلة من مجوهرات وإكسسوارات في اليد الواحدة تُقدر قيمتها بمليون يورو.
وتمكنت جورجينا من خطف الأضواء بعدما نشرت صورة لها عبر "استوري" موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، لتوثيق حياة الترف التي تعيشها برفقة صديقها رونالدو، ظهرت جورجينا في الصورة وهي تستعرض أحدث مقتنياتها، حيث كانت مُرتدية الخاتم الأزرق الجديد المرصع بالألماس والذي تُقدر قيمته بنحو 800 ألف يورو، وساعة من ماركة "باتيك فيليب" والتي ثمنها 40 ألف يورو، بالإضافة إلى أساور تُقدر بنحو 30 ألف دولار.
وأكدت صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية، إن "الدون" ينفق على زوجته المستقبلية جورجينا ما يقرب من 5% من راتبه الذي يتقاضاه من يوفنتوس، حيث يتقاضى 34 مليون يورو سنويًا منهم 96 ألفا مخصصة شهريًا لصديقته جورجينا.
جدير بالذكر أن صاروخ ماديرا كان تعرف على صديقته جورجينا في عام 2016 عقب انفصاله عن صديقته السابقة إرينا شايك، ومنذ ذلك الحين أصبحت شريكة حياته وأم أطفاله وأيضًا خطيبته رسميًا، وذلك تمهيدًا لخطوة الارتباط والزواج الرسمي العام الجاري.
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