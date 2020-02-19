مصطفى فتحي: الزمالك يمر بفترة ضغط وجاهزون لمواجهة الأهلي

صرح جناح نادي الزمالك مصطفى فتحي ، أن فريقه يمر بأيام صعبة في ظل توالي مباريات قوية وحاسمة خلال الشهر الجاري.





و خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قال مصطفى فتحي : "الزمالك يمر بفترة ضغط كبيرة للغاية، ولكن الجميع في حالة تركيز ونستعد للمواجهة بشكل جيد ونتمنى تحقيق الفوز بالسوبر المصري ".





وأضاف فتحي : "أنا سأخوض مباراة السوبر الثالثة لي في الإمارات، وفي كل مرة نجد تنظيم رائع ولا أراه في أي مكان آخر".





وأنهى تصريحاته قائللًا: "تواجدي في المباريات هو أمر فني، ولا يمكن لي الحديث عنه، أنا جاهز فنيًا وبدنيًا وكل لاعبينا مستعدون للمباراة".





يذكر ان الزمالك سيواجه الأهلي غدًا الخميس، بالإمارات على ملعب محمد بن زايد وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر.