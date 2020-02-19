شريف إكرامي: السوبر بطولة شرفية.. والزمالك مواجهة مختلفة

شدد شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على جاهزية الأهلي لخوض مباراة السوبر، ويمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات التي ترجح كفته، خاصة في مثل هذه المباريات الكبيرة.



وقال شريف إكرامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر التى تقام غدا الخميس بالإمارات: «دورنا دائما كلاعبين كبار هو نقل الخبرات والمواقف الصعبة التي سبق ومر بها الأهلي في العديد من المباريات الكبيرة لتحفيز الجميع ولفرض المزيد من التركيز قبل المباراة».



وأوضح أن بطولة السوبر بطولة شرفية، وتتضاعف أهميتها بوجود الأهلي والزمالك في المنافسة، موضحا أن حالة الفريقين خلال الفترة الماضية لا تدخل في حسابات هذه المباراة .



وأشار إلى أن حضوره المؤتمرات الصحفية أو غيابه يأتي بالتنسيق بينه وبين الجهاز الفني وكباتن الفريق، وتواجده في المؤتمر لا يعني مشاركته في المباراة.