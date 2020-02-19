Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس الفرنسي يهاجم تركيا: لن نسمح بتطبيق قوانينها على أراضينا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:07 ص
Advertisements
ماكرون
ماكرون
وكالات
Advertisements

هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، السلطات التركية، لدعم وتدريب الأئمة المتطرفين.

 

وأكد ماكرون، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة العربية، أن فرنسا لن تسمح بتطبيق القوانين التركية على أراضيها، مشيرًا إلى أن "هناك تحقيقات جارية في تمويل مسجد النور في تولوز والمشاريع المحيطة به".

 

وقال ماكرون: "على أنقرة أن تدرك أن باريس لا تقبل أن يقوم أي بلد بدعم متطرفين لديهم توجهات انفصالية داخل فرنسا".

 

قد أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن مسجد النور الكبير، هو أكبر مسجد قيد الإنشاء في فرنسا، وليس للصلاة فقط، بل يخصص مساحة للأنشطة الثقافية السياسية، بدأ العمل فيه عام 2009 ولم ينتهِ بعد.

 

وأشارت الوسائل الإعلام الفرنسية، إلى أن المسجد يدار من قبل جمعية مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين في فرنسا ومن أتباع الإسلام السياسي، وهو ما ينوي إيمانويل ماكرون محاربته، بحسب مخططه. كما يعرف عن المكان أيضاً أنه مصدر لتمويل الإسلام المتطرف في فرنسا من قبل الأجانب، حيث تبلغ ميزانيته حوالي 28 مليون يورو، نصفها يأتي من "قطر الخيرية"، وهي منظمة قطرية، تورطت بحسب تحقيقات بفساد وأموال، ونشر تفاصيل عنها صحافيان فرنسيان تحت اسم "أوراق قطر".

 

جاء ذلك خلال زيارة ماكرون إلى منطقة ألزاس لإلقاء خطاب عن "الانفصالية الإسلامية"، وأيضا لتولوز، من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة "الانفصالية"، وتمويل أماكن العبادة وتدريب الأئمة المتطرفين التي سبق ون ربطت بالتمويل القطري.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ماكرون تركيا الرئيس الفرنسي

أخبار تهمك

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 12 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 13 ساعة

رد رسمي من الزمالك على التعامل مع "كهربا" في السوبر

منذ ساعة الا ربع

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول Champions SALAH

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 12 ساعة

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ حوالي 11 ساعة

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 12 ساعة

Watch on مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا كورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت هدف صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. منافس الزمالك يفقد نجمي الفريق قبل موقعة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تولوز يهزم بوردو في الدوري الفرنسي

فرنسا.. نواب في البرلمان يدعون ماكرون لدعم أكراد سوريا

ماكرون: قواتنا ستبقى في سوريا والعراق لمحاربة داعش

الرئيس العراقي: سنحاكم 13 داعشياً فرنسياً اعتقلوا في سوريا

مؤلفا "أوراق قطر": الدوحة ترعى الإرهاب وتموله في أوروبا

محكمة فرنسية ترفض عودة متطرفين من سوريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status