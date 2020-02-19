إصابة 15 حالة جديدة بفيروس بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، إصابة 15 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 46 شخصا.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، أن 13 من الحالات الجديدة توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج المحيط بها.

وبحسب وكالة "رويترز"، طالب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العدوى وكل تحرك محتمل لتعزيز الاقتصاد الذي قال إنه في حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، قد اعلنت أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2004 شخصا، والمصابين إلى 74 ألف و185 حالة، مشيرة إلى شفاء ما يقارب 14 ألف و376 شخص بعد معالجتهم.

وتلقت لجنة الصحة الوطنية بالصين، بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 74 ألف و185 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 57 ألف 805 مريض، من بينهم (11 ألف و977 في حالة صحية حرجة)، وتوفي 2004 أشخاص بالفيروس، وغادر المستشفيات 14 ألف و376 شخصا بعد شفائهم"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.