"كورونا" يحصد أرواح 185 شخصًا.. والوفيات تتجاوز 2000 حالة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، تجاوز حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد لـ2000 حالة، بعد أن حصد المرض الوبائي عددًا آخر من الأرواح.



وأفادت وكالة "فرانس برس"، أن عدد وفيات كورونا وصل إلى 2004 أشخاص، بينما وصل عدد المصابين إلى 74 ألفا و185 حالة، بعد أن سجلت مقاطعة هوبي، 132 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت المقاطعة 1،693 إصابة جديدة بالعدوى



في غضون ذلك، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الصين نحو 900 شخص يتوزعون على نحو 30 دولة، توفي 5 منهم.



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.