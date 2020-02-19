ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا بعد نهاية مباريات الثلاثاء 18-2-2020

أقيم أمس الثلاثاء 7 مباريات من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

حقق إف سي طوكيو الفوز على نظيره بيرث جلوري بهدف دون رد، لحساب المجموعة السادسة.

ثم فاز سيؤول بهدف دون رد أمام ملبورن فيكتوري، واستطاع بكين كوان أن يفوز على تشيانغراي يونايتد بالنتيجة ذاتها، في المجموعة الخامسة.

فيما نجح النصر السعودي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف أمام العين الإماراتي، كما فاز السد القطري بثلاثية نظيفة أمام سباهان، لحساب المجموعة الرابعة.

وتعادل الشارقة الإماراتي أمام بيرسبوليس الإيراني بهدفين لكل منهما، وفي النهاية حقق التعاون الفوز بهدفين نظيفين أمام الدحيل القطري، لحساب المجموعة الثالثة.

وجاء ترتيب المجموعات كالتالي بعد نهاية مباريات الثلاثاء

المجموعة الأولى

1- الأهلي برصيد 4 نقاط.

2- الوحدة برصيد 4 نقاط.

3- استقلال طهران برصيد نقطة واحدة.

4- الشرطة العراقي برصيد نقطة واحدة.

المجموعة الثانية

1- باختاكور برصيد 6 نقاط.

2- الهلال برصيد 6 نقاط.

3- شباب الأهلي بدون رصيد.

4-شاهر خودرو بدون رصيد.

المجموعة الثالثة

1- التعاون برصيد 6 نقاط.

2- الدحيل برصيد 3 نقاط.

3- بيرسبوليس برصيد نقطة واحدة.

4- الشارقة برصيد نقطة واحدة.

المجموعة الرابعة

1- السد برصيد 4 نقاط.

2- النصر برصيد 4 نقاط.

3- سباهان برصيد 3 نقاط.

4- العين بدون رصيد.

المجموعة الخامسة

1- سيؤول برصيد 3 نقاط.

2- بكين كوان برصيد 3 نقاط.

3- ملبورن فيكتوري برصيد 3 نقاط.

4- تشيانغراي يونايتد بدون رصيد.

المجموعة السادسة

1- إف سي طوكيو برصيد 4 نقاط.

2- أولسان هيونداي برصيد نقطة واحدة.

3- شنغاي شنهوا بدون رصيد.

4- بيرث جلوري بدون رصيد.