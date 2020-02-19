وثائقي جديد يكشف مؤامرة الإخوان وقطر على دول الخليج ومصر



وعرض الفيلم تسجيلات سرية ومشاهد حصرية لمخطط الإخوان في نشر الفوضى بدول الخليج، كما تضمن أقوال القيادي الإخواني عن خلق صراع داخل الأسر الحاكمة بدول الخليج، وسعي التنظيم إلى أخونة الوزرات في الكويت، والسيطرة على قرارات مجلس الأمة لخدمة مصالح التنظيم الدولي.



وتضمن أيضًا مسألة احتضان إخوان الكويت لخلية مصر قبل ترحيلها والتغلغل الأكاديمي في الجامعات، واعترف السويدان بدعم قطر للإخوان وعلاقته الوثيقة بالقيادة القطرية والزيارات المتتالية إلى الدوحة، وعلاقته بعضو تنظم القاعدة وملهم تفجيرات 11 سبتمبر عبدالله عزام، لافتًا إلى أن لقاءاتهم كانت متعددة وكثيرة.



كما كشفت التسريبات أيضا سعي "السويدان" للوصول إلى المبتعثين السعوديين، واعترافه بتدريب 70 ألف شاب في الدول العربية.

نشرت قناة العربية فيلما وثائقيا يكشف تفاصيل المؤامرة على دول الخليج التي تتعاون فيها قطر وجماعة الإخوان المسلمين، وخاصة القيادي بالجماعة، طارق السويدان.