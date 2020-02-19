أرقام هالاند القياسية تزين فوز بوروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان

حسم فريق بوروسيا دورتموند الألماني مواجهة الذهاب ضد نظيره باريس سان جيرمان لفرنسي بهدفين لهدف، في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي شهده ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية.

ويدين دورتموند بالفضل لنجمه الشاب النرويجي إيرلنج براوت هالاند، والذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 69 و77، فيما تكفل نيمار بتسجيل هدف الباريسيين الوحيد.

ويواصل هالاند كتابة التريخ مع فريقه الجديد بوروسيا دورتموند، والذي إنضم إليه في في يناير الماضي قادماً من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، حيث حقق اللاعب الشاب بعض الأرقام الخاصة له من خلال هدفيه في مرمى كيلور نافاس حارس فريق باريس سان جيرمان.

هالاند يتجاوز بنزيما

وصل هالاند بهدفيه اليوم للهدف العاشر له في دوري أبطال أوروبا، بواقع 8 أهداف مع فريقه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي، وهدفين بقميص بوروسيا دورتموند، ليصبح ثاني أصغير لاعب في تاريخ البطولة يصل لهدفه العاشر بسن 19 عاماً و6 أشهر، متجاوزاً الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، والذي حقق هذا الرقم بسن 20 عاماً و10 أشهر، وخلف منافسه اليوم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، الذي يحتفظ بهذا الرقم بسن 18 عاماً و11 شهراً.

أسرع من يصل للرقم 10

وصل هالاند لهدفه العاشر في هذه النقطة خلال 7 مباريات فقط، بواقه 6 مباريات مع ريد بول في دور المجموعات، ومباراة واحدة في ثمن النهائي مع دورتموند، ليصح أسرع لاعب في تاريخ البطولة يصل لهدفه العاشر، وذلك بعد 7 مباريات فقط.

أصغر من يصل للرقم 10 في نسخة واحدة

أصبح هالاند أصغر لاعب يستطيع تسجل 10 أهداف، ولكن خلال نسخة واحدة، حيث سجل كيليان مبابي أهداف خلال نسختين من البطولة.

التألق متواصل في البوندزليجا والدوري الألماني

أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ بوروسيا دورتموند، يتمكن من التسجيل خلال أول مباراة له في بطولة الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.