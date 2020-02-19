Advertisements
Advertisements
Advertisements

أرقام هالاند القياسية تزين فوز بوروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:52 ص
Advertisements
هالاند
هالاند
عبد القادر عرابي
Advertisements

حسم فريق بوروسيا دورتموند الألماني مواجهة الذهاب ضد نظيره باريس سان جيرمان لفرنسي بهدفين لهدف، في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي شهده ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية.

ويدين دورتموند بالفضل لنجمه الشاب النرويجي إيرلنج براوت هالاند، والذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 69 و77، فيما تكفل نيمار بتسجيل هدف الباريسيين الوحيد.

ويواصل هالاند كتابة التريخ مع فريقه الجديد بوروسيا دورتموند، والذي إنضم إليه في في يناير الماضي قادماً من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، حيث حقق اللاعب الشاب بعض الأرقام الخاصة له من خلال هدفيه في مرمى كيلور نافاس حارس فريق باريس سان جيرمان.

هالاند يتجاوز بنزيما

وصل هالاند بهدفيه اليوم للهدف العاشر له في دوري أبطال أوروبا، بواقع 8 أهداف مع فريقه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي، وهدفين بقميص بوروسيا دورتموند، ليصبح ثاني أصغير لاعب في تاريخ البطولة يصل لهدفه العاشر بسن 19 عاماً و6 أشهر، متجاوزاً الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، والذي حقق هذا الرقم بسن 20 عاماً و10 أشهر، وخلف منافسه اليوم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، الذي يحتفظ بهذا الرقم بسن 18 عاماً و11 شهراً.

أسرع من يصل للرقم 10

وصل هالاند لهدفه العاشر في هذه النقطة خلال 7 مباريات فقط، بواقه 6 مباريات مع ريد بول في دور المجموعات، ومباراة واحدة في ثمن النهائي مع دورتموند، ليصح أسرع لاعب في تاريخ البطولة يصل لهدفه العاشر، وذلك بعد 7 مباريات فقط.

أصغر من يصل للرقم 10 في نسخة واحدة

أصبح هالاند أصغر لاعب يستطيع تسجل 10 أهداف، ولكن خلال نسخة واحدة، حيث سجل كيليان مبابي أهداف خلال نسختين من البطولة.

التألق متواصل في البوندزليجا والدوري الألماني

أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ بوروسيا دورتموند، يتمكن من التسجيل خلال أول مباراة له في بطولة الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هالاند دورتموند هالاند اليوم هالاند النرويجي هالاند هاتريك هالاند مباراة ريال مدريد دوري الأبطال دوري ابطال اوروبا بروسيا دورتموند برشلونة باريس سان جيرمان ايرلينغ هالاند ايرلينج هالاند - erling haaland النرويجي هالاند اخبار ريال مدريد اخبار برشلونة

أخبار تهمك

الشوط الأول Live| مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت مباشر ليفربول محمد صلاح الهدف الأول Match Salah

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول Champions SALAH

منذ حوالي 7 ساعات

yalla-shoot يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 6 ساعات

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 7 ساعات

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ حوالي 5 ساعات

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 6 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 6 ساعات

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 6 ساعات

Watch on مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا كورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت هدف صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. جولة الأرقام القياسية والأهداف الغزيرة

دوري أبطال أوروبا .. تأهل أتلانتا التاريخي ..وبايرن ميونخ الأنجح في دور المجموعات

قبل القرعة.. محمد صلاح يزين التشكيل المثالي لمجموعات دوري أبطال أوروبا

هل سيتمكن هالاند من المشاركة ضد باريس سان جيرمان ؟

إرلينج هالاند مهاجم "بسرعة الصاروخ" في دورتموند

ماذا قدم هالاند مع بوروسيا دورتموند الألمانى قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

09:53 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

09:00 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status