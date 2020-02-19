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اللجنة المنظمة للسوبر: لو أهلاوي اشترى تذكرة من مدرجات الزمالك سيرتدي تيشيرت الأبيض
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:56 ص
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محمد جمال
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وكشف سهيل العريفي،
رئيس اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري في الإمارات، حقيقة شراء جماهير الأهلي
لتذاكر من مدرجات نادي الزمالك.
وكشف العريفي في
تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لو حد من الأهلي اشترى تذاكر مدرجات
الزمالك يجب دخوله المباراة بتيشرت الزمالك او الملابس العادية ولا يسمح بدخوله بتيشرت
الأهلي داخل مدرجات الزمالك".
وأتم: "لا يسمح للشخص الواحد بشراء أكثر من 5 تذاكر".
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