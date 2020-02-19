خبير عسكري: القوات الفرنسية تسعى للاستفادة من خبرات الجيش المصري

كشف اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمة ناصر العسكرية، أهمية التدريب المشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية بنطاق البحرين الأحمر والمتوسط، قائلًا إن مصر أصبحت منطقة جذب للدول الأخرى.



وأوضح "شهود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قدر القوات المسلحة في مصر أن تقود مسيرتها في هذه المرحلة، مؤكدًا أن القوات المسلحة تقود المسيرة بطريقة هادئة، وتنقل فكر الإنسان المصري إلى الدول الأخرى، وتفتح جسر تعاون وصداقة بين مصر والدول الأخرى.



وأكد الخبير العسكري، أن مصر دولة واضحة تمامًا بكل علاقتها، لافتًا إلى أن هذا التدريب يضيف إضافة جديدة للقوات البحرية الفرنسية، والمصرية، مضيفًا أن القوات الفرنسية تسعى للاستفادة من خبرات الجيش المصري.

