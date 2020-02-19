Advertisements
Advertisements
Advertisements

كلوب يكشف سر خروج ماني في بداية الشوط الثاني ضد أتليتكو مدريد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:34 ص
Advertisements
كلوب وماني
كلوب وماني
أحمد عصام
Advertisements

 كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سر استبداله للاعب السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق في بداية الشوط الثاني خلال مواجهة فريق أتليتكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

 

وحقق فريق أتليتكو مدريد فوزا صعبا على حساب فريق ليفربول بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو.

 

وقال كلوب في تصريحات صحفية : "ساديو ماني كان مستهدفاً لقد ارادوا ان يحصل على بطاقة صفراء ثانية بعد حصوله على الأولى مباشرة".

 

وأضاف : "بصراحة يجب ان تكون قوياً مثل الحكم الذي ادار المباراة الليلة بأجواء كهذه، ‏ونعم لقد استحقيت بطاقتي الصفراء، ولقد كانت لحظات شديدة".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يورجن كلوب هدف محمد صلاح ملخص محمد صلاح وماني محمد صلاح وساديو ماني محمد صلاح اليوم محمد صلاح مباراة ليفربول اليوم ماني ليفربول وبيرنلي ليفربول اليوم ليفربول كلوب غضب ماني صلاح وماني صلاح ساديو ماني انفعال ماني الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الثلاثاء 18 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 5 ساعات

yalla-shoot يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 5 ساعات

الشوط الأول Live| مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت مباشر ليفربول محمد صلاح الهدف الأول Match Salah

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول Champions SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ حوالي 4 ساعات

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 5 ساعات

Watch on مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا كورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت هدف صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كلوب: نستعد للفوز على توتنهام وحصد لقب دوري الأبطال

ساديو ماني: يورجن كلوب لم يؤمن بمعجزتنا

كلوب يفك نحس النهائيات ويحقق دوري أبطال أوروبا

أخبار صلاح اليوم| الكشف عن إصابته أمام السيتي وإقترابه من الليجا الإسبانية

بالأرقام.. كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوربا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

09:53 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الثلاثاء 18 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول اليوم live

09:00 م

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status