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كلوب يكشف سر خروج ماني في بداية الشوط الثاني ضد أتليتكو مدريد
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:34 ص
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أحمد عصام
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وحقق فريق أتليتكو
مدريد فوزا صعبا على حساب فريق ليفربول بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين
على ملعب الواندا متروبوليتانو.
وقال كلوب في تصريحات
صحفية : "ساديو ماني كان مستهدفاً لقد ارادوا ان يحصل على بطاقة صفراء ثانية بعد
حصوله على الأولى مباشرة".
وأضاف :
"بصراحة يجب ان تكون قوياً مثل الحكم الذي ادار المباراة الليلة بأجواء كهذه،
ونعم لقد استحقيت بطاقتي الصفراء، ولقد كانت لحظات شديدة".
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