بعد فيديو الرقص.. التعليم تتوعد بـ"قائمة انضباط قاسية"

علق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على واقعة "فيديو الراقصة" بمدرسة بالمنوفية، والذي تسبب في فصل 22 طالبًا، وعزل مدير مدرسة، و5 معلمين، قائلًا: "وزير التعليم الدكتور طارق شوقي يتابع هذا الموضوع شخصيًا".



وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه تم فصل الطلاب ثلاثة أيام، وإذا تكررت الواقعة سيتم فصل الطلاب نهائيًا.



وعقب على تشغيل فيديو رقص على السبورة الذكية، قائلًا: "دي متبقاش مدرسة، دي تبقى حاجة تانية"، موضحًا أنه سيتم تغليظ العقوبات في أي مدرسة أخرى، لافتًا إلى أنهم يقومون بتطوير قائمة الانضباط، مؤكدًا أنها ستكون قاسية.

