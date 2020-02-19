"مخابز القاهرة" تكشف عن مخاطر إضافة الحديد للعيش (فيديو)



وأضاف "حماد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "لقمة عيش"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، الثلاثاء: "عند إضافة نسبة من عنصر الحديد إلى رغيف العيش يكون ذلك في منتهي الدقة والخطورة في نفس الوقت، لأن المطاعم تعمل بالكمبيوتر، ولو تعطل طعم العيش بيختلف تماما".



وتابع: "الدولة مش فاضية تعمل حاجة زي كده في الوقت الحالي، ومن باب أولي ننظر إلى القمح المستخدم لصناعة رغيف العيش، وإذا تم استخدام ذلك لابد أن يكون تحت أشراف جهة دقيقة جدًا، لأن التنفيذ لابد أن يطبق بطريقة سليمة وعلمية تحت رعاية وزارة الزراعة".

علق عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة، على إضافة عنصر الحديد لرغيف العيش، قائلا: "هذا الموضوع ثبت فشله عندما تم تجربته في 2009".