رامي جمال يهاجم الإعلام لهذا السبب





أعرب الفنان رامي جمال، "عن انزعاجه الشديد إزاء تجاهل الإعلام، لألبومه الجديد الذي طرحه منذ أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".ونشر رامي جمال، تغريدة عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "كالعادة وكما كنت أتوقع تجاهل تام من الإعلام عن ألبومي".وأضاف "الإعلام بيتكلم ‏بس عن المهرجانات، ده اللي بيحصل مع فنان ألبومه كامل تريند يوتيوب، مزيكا بقاله 10 أيام منتهى التجاهل والإحباط، فعلًا النجاح ‏للجيل بتاعي صعب جدًا، شكرًا لزملاء المهنة اللي باركولي وللجمهور المحترم".يشار إليى رامي جمال طرح، ألبوم "انا لوحدي "بالتزامن مع عيد الحب، وحققت أغاني ألبومه نجاحًا كبيرًا.