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أحمد نافع: "ضاع عمرنا على المهرجانات واعملولنا شعبة هنمشي صح"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:42 ص
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نجم المهرجانات أحمد نافع
نجم المهرجانات أحمد نافع
سعد نبيل
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أكد مطرب المهرجانات الشعبية أحمد نافع، على احترامه لقرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، لافتًا أن غناء المهرجانات هو عمله الوحيد، مطالبًا بعمل شعبه خاصة لهذا النوع من الفن.

وأضاف "نافع"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، "الكثير من مؤدي المهرجانات الشعبية متعلمين وخرجي جامعات، فضلًا عن أن معظمهم أضاع عمره في سبيل تقديم لون غنائي جديد له جمهور في مصر والخارج".

وجدد نجم المهرجانات، تأكيده على ضرورة عمل شعبة خاصة تشرف على فن المهرجانات، موضحًا أنه حينها سيقدم الجميع أعمالا تليق بالذوق العام.

وأشار إلى أنه طور على المستوى الشخصي من فنه الذي يطرحه بعد وقوع عقوبه عليه منذ سنوات بسبب أغنية "دلع تكاتك".



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الكلمات المفتاحية

هاني شاكر نقابة الموسقين مهرجانات شعبية الفجر أحمد نافع

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