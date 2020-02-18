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الحكومة اليمنية: المشاورات القادمة مرتبط بتحقيق تقدم في اتفاق "ستوكهولم"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:47 م
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الحكومة اليمنية
الحكومة اليمنية
وكالات
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أكدت الحكومة اليمنية، أن عقد أي مشاورات قادمة مرتبط بشكل أساسي بتحقيق تقدم واقعي وحقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بالإضافة إلى إدراك حقيقة نجاح هذه المشاورات من عدمها.


وقال السفير السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن، اليوم، إنه من المؤسف أن نرى و بعد مرور أكثر من عام على ذلك الاتفاق أنه لم يفض إلى شيء بل تحول إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين بسبب استهتار المليشيات الحوثية وتهربها من تنفيذ التزاماتها ومحاولة إحكام سيطرتها على مدينة وموانئ الحديدة في تجاهل لبنود ذلك الاتفاق وجهود الأمم المتحدة وارتكابها المزيد من الجرائم والانتهاكات في حق الشعب اليمني في ظل صمت المجتمع الدولي.


وأوضح، أن استهتار المليشيات الحوثية وتهربها من تنفيذ اتفاق ستوكهولم حولت الاتفاق إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين.


وثمنت الحكومة اليمنية الدور المهم للمملكة العربية السعودية الشقيقة قائدة التحالف في الإشراف وضمان تنفيذ اتفاق الرياض.


وأضاف السعدي، أن الأسلحة الإيرانية التي ضُبطت من قبل قوات البحرية الأمريكية يوم الأحد الماضي الموافق 9 فبراير 2020م, كانت متجهه إلى المليشيات الحوثية لا تمثل انتهاكًا صارخاً لقرارات هذا المجلس الموقر وحسب بل دليلا دامغا على العلاقة الوثيقة بين نظام الملالي في طهران والميليشيات الحوثية، وأهدافهما المشتركة في استمرار الحرب وعرقلة الجهود الأممية في التوصل إلى السلام وزيادة معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن وسلامة واستقرار المنطقة والعالم.

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الكلمات المفتاحية

مشاورات ستوكهولم تقدم الحكومة اليمنية اتفاق

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