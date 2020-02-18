محافظ البحر الأحمر: تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى لأهالي حلايب

وافق محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، خلال زيارته التفقدية الأولى صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة حلايب، على تخصيص قطعة أرض، لبناء مستشفى لأهالي حلايب.



وأكد المحافظ أنه يسعي إلى "الإصلاح الصحي" بالمحافظة من خلال تطوير المستشفيات، وعمل زيارات متكررة إليها ولمختلف المصالح الحكومية للوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية صارمة بشأن الملف الصحي، وأنه لا يقبل أي تجاوز تجاه المواطنين.



رافق المحافظ في الزيارة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.