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عقب إعتزاله رسميا.. 25 بطولة تزين تاريخ كاسياس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:21 م
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بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقت الجماهير الإسبانية خبر مؤسف بإعلان بينتو دا كوستا رئيس نادي بورتو البرتغالي، اعتزال الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى الفريق لعب كرة القدم نهائيا.

تصريحات رئيس بورتو البرتغالي
وقال رئيس بورتو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كاسياس أتى لتناول الغداء معي قبل إعلانه الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني، وأبلغني بقراره وأنه سينهي مسيرته الكروية".

ترشح كاسياس لـ رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم
وكان الحارس إيكر كاسياس قد أعلن أمس الاثنين، ترشحه لانتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الدورة المقبلة، بعد مسيرة دامت 22 عام من العطاء والألقاب داخل المستطيل الأخضر.

بطولات حملها إيكر كاسياس
ويستعرض موقع الفجر الرياضي لجميع متابعيه جميع البطولات التي حققها الحارس الإسباني المخضرم خلال مسيرته مع العديد من الفرق كان أبرزها على الإطلاق ريال مدريد حيث لعب مع الميرينجي 725 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه في 264 لقاء.

وانتقل الحارس الإسباني إلى نادي بورتو في عام 2015، وشارك في 156 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه في 74 مباراة.

وعلى صعيد الألقاب حقق كاسياس العديد من البطولات في مسيرته الكروية أبرزها على الإطلاق بطولة كأس العالم ، وكأس الأمم الأوروبية مرتين مع المنتخب الإسباني، و3 دوري أبطال أوروبا، و5 دوري إسباني و4 سوبر إسباني وكأسين ملك إسبانيا مع فرق ريال مدريد حيث جاءت بطولات الحارس المخضرم كالتالي:-

- الدوري الإسباني الدرجة الثالثة موسم " 1998–99"

إسبانيا مع ريال مدريد
- الدوري الإسباني مع في 5 مرات نسخ: "2000–01، 2002–03، 2006–07، 2007–08، 2011–12".
-كأس ملك إسبانيا مرتين نسخ: 2010–11، 2013–14.

-كأس السوبر الإسباني أربع مرات نسخ : "2001، 2003، 2008، 2012".

-دوري أبطال أوروبا ثلاثة مرات نسخ: "1999–2000، 2001–02، 2013–14".

-كأس السوبر الأوروبي مرتين نسخ : "2002، 2014".

-كأس العالم للأندية (1): 2014.

-كأس الإنتركونتيننتال (2): 1998، 2002.

البرتغال مع بورتو
- الدوري البرتغالي (1): 2017–18.

- كأس السوبر البرتغالي (1): 2018.

مع المنتخب الإسباني
- بطولة كأس العالم نسخة 2010 بجنوب إفريقيا.

-بطولة أمم أوروبا مرتين نسخ: "2008، 2012".

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