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7 مباريات مهمة قوية في مجموعة الإسماعيلية بالقسم الثالث

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:03 م
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بوابة الفجر
شيماء الجلاد
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تقام عصر الأربعاء سبعة لقاءات قوية في إطار الجولة الحادية والعشرون من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة.

في اللقاء الأول، يحل فريق النوبة، صاحب المركز الثاني، المرزالثاني برصيد 44 نقطة ضيفا على فريق غزل دمياط، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة، وكانت نتيجة الدور الاول أسفرت عن فوز غزل دمياط علي النوبة بهدف نظيف.

وفي اللقاء الثاني، يستضيف فريق مركز شباب ميت الخولي، نظيره فريق رأس البر، ويحتل ميت الخولي المركز العاشر برصيد 20 نقطة بينما يحتل رأس البر المركز التاسع برصيد 22 نقطة، وأسفرت نتيجة الدور الاول عن فوز رأس البر بهدفين دون رد.

وفي اللقاء الثالث، يحل بلدية الاسماعيلية ضيفا علي غزل السويس ويتواجد البلدية بالمركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة بينما يتزيل غزل السويس جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، وأسفرت نتيجة الدور الاول عن التعادل السلبي بين الفريقين.

وفي اللقاء الرابع، يستضيف فريق منشية الشهداء، نظيره فريق كهرباء الاسماعيلية، ويحتل الكهرباء المركز الرابع برصيد 36 نقطة بينما يحتل الشهداء المركز السادس برصيد 29 نقطة، وأسفرت نتيجة الدور الاول عن تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وفي اللقاء الخامس، يحل فريق دمياط ضيفا على فريق شباب ابو صوير، ويدخل دمياط اللقاء في المركز السابع برصيد 26 نقطة بينما يتواجد ابو صوير في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، وأسفرت نتيجة الدور الاول عن فوز دمياط بهدف نظيف

وفي اللقاء السادس يلعب فريق مركز شباب ابو شحاته مع فريق سماد السويس ويحتل ابو شحاته المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، بينما يحتل سماد السويس المركز الخامس برصيد 35 نقطة، وأسفرت نتيجة الدور الاول عن فوز سماد السويس، بهدف نظيف,

وفي اللقاء السابع، في لقاء قمة بين صاحب المركز الاول بورتو برصيد 49 نقطة وصاحب المركز الثالث بورفؤاد برصيد 43 نقطة، وأسفرت نتيجة الدور الاول عن فوز بورتو علي بورفؤاد بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 49 نقطة
2- النوبة 44 نقطة
3- بورفؤاد 43 نقطة
4- كهرباء الاسماعيلية 36 نقطة
5- سماد السويس 35 نقطة
6- الشهداء 29 نقطة
7- دمياط 26 نقطة
8- غزل دمياط 25 نقطة
9- رأس البر 22 نقطة
10- ميت الخولي 20 نقطة
11- ابو شحاته 16 نقطة
12- بلدية الاسماعيلية 16 نقطة
13- ابو صوير 13 نقطة.
14- غزل السويس 6 نقاط

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