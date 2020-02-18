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بعد نجاح "دمرت اللي ما يتدمر".. لطيفة تطرح "حب بيغير الملامح"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:42 م
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لطيفة
لطيفة
فايقة محمد
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طرحت الفنانة التونسية لطيفة أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "حب بيغير الملامح" علي صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت لطيفة كوبليه من الأغنية عبر صفحتها بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "ما فيش في الدنيا دي زيي، حبيبي قلبي أنا داب في هواه، مجنون وجنانه ده عجبني ومجنني معاه.. "حب بيغير الملامح" على قناتي الرسمية بموقع اليوتيوب.

حب بيغير الملامح كلمات والحان وتوزيع رامي صبري.

كلمات الأغنية

"هادئ ومتهور غيور واثق في نفسه، بيحبني اد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبي الىي مدوخني منين ما اروح".

وفي سياق متصل طرحت لطيفة أعنية دمرت اللي ما يتدمر علي طريقة الڤيديو كليب عبر موقع تبادل الفيديوهات العالمي يوتيوب
يذكر أن آخر ألبومات الفنانة التونسية لطيفة، ألبوم"فريش" التي طرحته عام 2017 وكان يحمل العديد من الأغاني المتنوعة مثل أغنية" فريش" أغنية"مكتوبلي" وأغنية "أمي".

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