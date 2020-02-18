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يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:43 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا مباراة قوية اليوم ومنتظرة تجمع بين اتليتكو مدريد الإسبانى صاحب الأرض والجمهور ونظيره ليفربول الإنجليزي ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء الذهاب يسعي فيه الفريقين لعمل ننيجة مميزة تساعده فى لقاء الإياب الذى سيقام على ملعب انفيلد بانجلترا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وأتليتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول اليوم YALLA SHOOT.

موعد مباراة ليفربول وأتليتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا
يقام اليوم لقاء ليفربول وأتليتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا ضمن مباريات دور ال 16 من البطولة الأوروبية فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم KOORA GOAL، بث مباشر مباراة ليفربول اليوم KOORA GOAL، بث مباشر مباراة أتليتكو مدريد اليوم KOORA GOAL.
شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول اليوك بقيادة محمد صلاح، شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وأتليتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY، بث مباشر وحصري لمباراة ليفربول وأتليتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا KOORA STAR، بث مباشر عبر الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول اليوم KOORA GOAL.

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ليفربول الساعة 10 علي قناة 2
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