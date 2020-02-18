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توقيع عقد مشروع سياحي جديد في بورت غالب بـ 500 مليون جنيه

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:10 م
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اثناء التوقيع
اثناء التوقيع
أحمد الشيخ
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شهد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توقيع عقد إنشاء فندق جديد لمجموعة الخرافي بمدينة بورت غالب من خلال العلامة التجارية موفنبيك - أكور لفندق خمس نجوم وذلك ضمن خطة المجموعة في توسع استثماراتها في مجال السياحة، بإجمالي استثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال سنتين.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تضع ملف تشجيع الاستثمار أولوية اولي في عملها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التي تيسر عمل المستثمرين المحليين والأجانب في مصر  والعمل على تهيئة بيئة جاذبة لهم من أجل المساهمة في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة، اجتماعا مع المهندس حسام الخرافي رئيس مجلس إدارة شركة "ماك القابضة للاستثمار"، على هامش التوقيع، حيث تم بحث أوجه التعاون لزيادة استثمارات المجموعة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، على دور هيئة الاستثمار في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته القائمة بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل داخل السوق المصري.

وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة، إلى التوسعات الجديدة لمجموعة الخرافى، والتي تعكس ثقة المجموعة في مناخ الاستثمار في مصر وما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية ومؤسسية ساهمت في تهيئة مناخ أفضل المستثمرين المحليين والأجانب، موضحا أن التعديلات الاخيرة فى قانون الاستثمار ستجعل الشركات القائمة ومنها مجموعة الخرافى تستفيد من الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار عندما تقوم بتوسعات جديدة.

وأكد أن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل المزيد من الإصلاحات من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي.

وعرض رئيس هيئة الاستثمار خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات التي تهتم الشركة بالاستثمار فيها والمتاحة على خريطة الاستثمار مؤكدا أن الدولة حريصة على مساندة المستثمرين بدء من تأسيس الشركات وحتى مزاولة العمل ومتابعة ذلك بشكل دائم.
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مرسي علم مجموعة الخرافي فنادق بورت غالب رئيس الوزراء بورت غالب

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