وافد ريال مدريد الجديد يكشف عن مركزه المفضل وسر البكاء بعد التوقيع

أكد البرازيلي رينيير جيسوس المنضم حديثاً إلى ريال مدريد من فلامنجو البرازيلي بأنه سيشكل مع زملاؤه فريقاً جيداً.









وقال رينير البالغ من العمر 18 عامًا في المؤتمر الصحفي لتقديمه :"اليوم هو أسعد يوم بالنسبة لي، لقد حققت جزء من حلم طفولتي، أريد أن أكون في تاريخ هذا النادي العريق، هلا مدريد".









وعن وجود مواطنيه رودريجو وفينسيوس في الفريق، علق قائلاً: "إنهم نجوم رائعون، تجمعني علاقة صداقة قوية مع فينسيوس، أنا متأكد من أنني سأحصل على مساعدة كبيرة منهم وأنا مستعد للاستفادة من كافة الفرص المتاحة".









وأضاف:"أريد أن أتدرب مع كل اللاعبين فإن الفريق يضم أفضل اللاعبين في العالم، أنا سعيد بالتواجد معهم وواثق من اننا سنشكل فريقاً جيداً معاً".









وعن توقيعه لريال مدريد، قال ريننير:"عندما وصلتني تلك الأخبار كنت في غاية السعادة، والدي أخبرني واتصل بي ولكني كنت في كأس العالم للأندية مع فلامنجو، لم أكن أعرف حينها ماذا أفعل بدأت في البكاء سأبذل قصارى جهدي مع الفريق".









وعن زيدان، علق رينيير قائلاً :"لقد كان لاعباً رائعاً، أحاول التعلم الكثير منه إنه شخص عظيم، أنا أريد اتخاذه قدوة".









وعن مركزه المفضل، اختتم رينير تصريحاته قائلا :"أنا ألعب في جميع مراكز الهجوم، ليس لدي أي مشاكل في تلك النقطة، في الوقت الحالي أنا لاعب في ريال مدريد، لم أتحدث مع زيدان حتى الآن ولكني أصبحت في خدمة الفريق".



