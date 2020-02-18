وزير السياحة والآثار يجتمع مع مسئولي CNN لمناقشة خطة الترويج

عقد اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع مروان كاي مسئول الشئون التجارية لشبكة CNN العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، وسند قاسم مدير إدارة علاقات العملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لمناقشة ما ستقوم به الشبكة خلال الفترة المقبلة للترويج للمقصد السياحي المصري.



وتأتي الحملة في إطار الشراكة التي كانت قد أطلقتها وزارة السياحة والآثار مع الشبكة في مايو الماضى، وشهد الاجتماع المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.



وخلال الاجتماع، قام مسئولو الشبكة بعرض الأعمال الترويجية التي قامت الشركة بتنفيذها مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الفترة الماضية.



كما تم مناقشة ضرورة تطويع المواد الترويجية التي ستقوم الشبكة بإنتاجها خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع مستجدات ما تم إنجازه خلال الفترة القليلة السابقة على المستوى السياحي والآثري.



الجدير بالذكر أن الوزارة أطلقت شراكة مع شبكة CNN العالمية في مايو الماضى لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر تجمع بين الصورة وحكاية المكان باستخدام تقنيات الترويج الحديثة، من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكةCNN.