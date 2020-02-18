4 أندية توجت بكأس السوبر المصري.. والزمالك يحاول اللحاق بالأهلي

يستضيف ملعب الأمير محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري. يخوض الأهلي اللقاء باعتباره بطل الدوري في الموسم الماضي ويدخل الزمالك المباراة باعتباره بطل كأس مصر في الموسم الماضي.





وتكون مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك دائمًا خارج التوقعات وذلك بسبب الندية والإثارة التي تشهدها مواجهات القمة التي لا تعترف بالحالة الفنية للفريقين قبل المواجهة المرتقبة.





كما تحظى مباراة القمة دائمًا باهتمام إعلامي وجماهيري كبير في ظل كونها بطولة خاصة بين القطبين وبسبب حالة الفريقين العالية قبل قمة السوبر، حيث يقدم الأهلي نتائج جيدة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، حيث فاز في 15 مباراة متتالية في بطولة الدوري هذا الموسم حتى الآن بالإضافة إلى صعوده إلى دور الثمانية فث بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وعلى الجانب الآخر، يقدم الزمالك نتائج طيبة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي قاد الفريق الأبيض مؤخرًا للتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.





وتقام بطولة كأس السوبر المصري سنويًا، حيث تقام بين بطل الدوري المصري الممتاز والفائز بكأس مصر وفي حالة كون الفريق الفائز بالدوري هو نفسه الفريق الفائز بالكأس يلعب الفريق الفائز بالبطولتين مع وصيف الدوري.





وكانت تقام البطولة قبل أسبوع واحد من بدأ الموسم الكروي ولكن أصبحت تجرى مؤخرًا في منتصف الموسم وقد بدأت البطولة في موسم 2001/2002.





ويستعرض الفجر الرياضي الأندية الأربعة المتوجة باللقب حتى الآن:-





1 - الأهلي : فاز باللقب 11 مرة أعوام ( 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017 و2018)





2 - الزمالك : فاز باللقب 3 مرات أعوام (2001 و2002 و2016)





3 - المقاولون العرب : فاز باللقب مرة واحدة عام 2004





4 - حرس الحدود : فاز باللقب مرة واحدة عام 2009