خبير استراتيجي: سيطرة الجيش السوري على إدلب ينهي 80% من الصراع (فيديو)



وأضاف "غباشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن إدلب معقل الميليشيات الإرهابية، لافتا إلى أن إدلب المنطقة الأكثر خطورة وشراسة في سوريا وبها كم كبير من النازحين.



ولفت نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية إلى أن السيطرة على إدلب بجانب الممرات الدولية والطرق الدولية بين حلب ودمشق ينهي أكثر من 80% من شكل الصراع المسلح داخل الساحة السورية، معقبا: "إدلب لعبة توازنات بين روسيا وتركيا والأطراف الأخرى المتداخلة في سوريا".



ولفت نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية إلى أن السيطرة على إدلب بجانب الممرات الدولية والطرق الدولية بين حلب ودمشق ينهي أكثر من 80% من شكل الصراع المسلح داخل الساحة السورية، معقبا: "إدلب لعبة توازنات بين روسيا وتركيا والأطراف الأخرى المتداخلة في سوريا".

علق مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، على إعادة تشغيل مطار حلب الدولي، قائلًا: إن إدلب تعتبر أرض الحسم في سوريا منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن إدلب يقطن فيها الكثير من المليشيات المسلحة، وعلى رأسها جبهة تحرير الشام وهي جبهة النصرة سابقا.