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باستخدام أكواد QR .. الصين تلجأ لعمالقة التكنولوجيا لتتبع المصابين بفيروس كورونا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:06 م
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فيروس كورونا بالصين
فيروس كورونا بالصين
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لجأت الحكومة الصينية، لتنفذ نظامًا جديدًا بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستمر، بالتعاون مع شركتي Tencent Holdings Ltd وAlibaba Group لتنفيذ نظام ترميز أكواد QR، لتتبع الحالة الصحية لجميع الأفراد باستخدام هواتفهم المحمولة داخل البلاد على أمل احتواء انتشار المرض.

حيث أطلق تطبيق الدفع المملوك لمجموعة Alibaba والمسمى Alipay، وهي ميزة تقوم بتخصيص رمز الاستجابة السريعة لكل مقيم بمدينة هانغتشو، التي يبلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة، لتتبع الحالة الصحية والاستجابة السريعة من الفريق الطبي عبر أكواد QR، حيث يقوم المستخدمون بملء تقرير عبر الإنترنت برقم هوية، حول بيانات حالته الصحية وأذا كان يشتبه في أعراض محتملة لفيروس كورونا، وتخطط الشركة للتوسع ليشمل كامل الصين.

باستخدام أكواد QR .. الصين تلجأ لعمالقة التكنولوجيا لتتبع المصابين بفيروس كورونا
ماذا تعني ألوان الرموز للاستجابة السريعة؟

يقوم المستخدم بالمسح الآلي لرموز QR، التي يتم قرائتها بسهولها باستخدام كاميرات الهواتف الذكية، وتحدد عن طريق الرموز الملونة الناتجة من المتابعة، حول ما أذا كان مسموح لك بالتعامل مع أشخاص أخرين أم لا، فالأشخاص الذين يحملون رموزًا حمراء عليهم البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا واستخدام تطبيق الدردشة الذي تديره Alibaba DingTalk لتوفير تحديثات متكررة عن صحتهم ومن أصحاب، ويطلب من الأشخاص التي تأتيهم رموز باللون الصفراء البقاء في منازلهم لمدة سبعة أيام، والخضراء يمكنه التعايش بشكل طبيعي ولكن الوقاية من المرض.

والمثير للاهتمام أن بعض الأشخاص والمجمعات والسوبر ماركت تطلب من العملاء إظهار تلك الرموز قبل الدخول أو التعامل معهم.

وليست Alipay الشركة الوحيدة التي تستخدم رموز QR، فهناك تطبيق المراسلة WeChat، المملوكة لشركة Tencent Holdings Ltd، قدمت ميزة تتبع رمز الاستجابة السريعة التي تم اختبارها في مدينة شنجن التي يبلغ عدد سكانها 12.53 مليون نسمة.
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