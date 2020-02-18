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ولي لطفي: التحول لمجتمع لا نقدي وتقليل الكاش أحد توجهات البنك المركزي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:45 م
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ولي لطفي
ولي لطفي
أحمد الشيخ
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قال  ولي لطفي، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال لبنك كريدي اجريكول مصر، إن البنك يسعى لدعم فكرة المجتمع غير نقدي داخل بعض المؤسسات التى يوقع البنك عقود شراكة معها.

وأضاف لطفي في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد شراكة مع نادي الصيد المصري  لتحويل النادي لمجتمع غير نقدي، أن التحول لمجتمع رقمي يهدف إلى تقليل الكاش وفقا لتوجه الدولة والبنك المركزي في التحول الرقمي وتقليل الكاش في السوق، وهو ما سنقوم به داخل نادي الصيد.


وأشار إلى أن البنك ينفذ فكرة جديدة وهى أن يتم تحويل بطاقة عضوية النادي إلى بطاقة مدفوعات إلكترونية يمكن استخدامها في كافة نقاط الدفع داخل وخارج النادي.


وكشف نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال لبنك كريدي اجريكول، أن قيمة العقد الموقع بين البنك ونادي الصيد تبلغ حوالي 140 مليون جنيه ولمدة 10 سنوات يهدف البنك من خلالها لتطوير أنشطة النادي ودعمه في التحول لمجتمع لا نقدي ودعم بعض فرق النادي في كافة الأنشطة.


وأوضح لطفي، أن العقد الذي تم توقيعه اليوم   يأتي  استكمالا لشراكة أكثر من 29 سنة ونعتبر نفسنا جزء من النسيج المجتمعي وبندعم كل المبادرات المجتمعية في إطار أنشطة المسئولية المجتمعية للبنك.
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الكلمات المفتاحية

كريدي اجريكول الاقتصاد الرقمي الاقتصاد الا نقدي

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