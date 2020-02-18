التخطيط: الدولة ترتكز في استدامة النمو على مصادر حقيقية

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لمتابعة التنمية المستدامة، إن مصر تستهدف تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتضع خطة ثانوية ترتكز على برنامج حكومة متوسط المدى له أهداف تنموية واضحة.



وأشار "حلمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يستهدفون تحقيق دفعة في معدلات النمو الاقتصادي، حتى تحسن تلك المؤشرات ينعكس على مستوى معيشة المواطن، ودخله، مؤكدا أن الدولة عازمة على تحقيق استدامة في النمو.



وأضاف مساعد وزير التخطيط لمتابعة التنمية المستدامة، أن الدولة ترتكز في تحقيق معدلات النمو المستهدفة على مصادر نمو حقيقة مثل الاستثمارات والصادرات.

