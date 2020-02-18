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"حضبة اوترومون" يكشف عن قائمة عروض دورته الأولى

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:33 م
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حضبة اوترومون
حضبة اوترومون
محمود حنفي
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أعلنت إدارة الملتقى الدولي لعروض الفُرجة ومسرح الشارع قصر هلال 2020 "حضبة أوترومون" عن قائمة العروض المقبولة للمشاركة في الدورة الأولى للملتقى، المزمع إقامته بمدينة قصر هلال المنستير في تونس، خلال الفترة من 17 إلى 22 مارس المقبل، حيث استقبلت الهيئة ما يقرب من 49 ملف ما بين عروض مسرحية  كلاسيكية ومسرح الشارع من 15 دولة مختلفة.

وعليه فقد قررت إدارة الملتقى إنشاء مسابقة وطنية لمسرح الشارع، مكونة من 8 عروض تونسية، بجانب 19 عرضا في المسابقة الدولية الرسمية، يأتون من 12 دولة مختلفة، كما سوف يتم عرض 6 مسرحيات  خاصة على هامش المهرجان.

الجدير بالذكر ان مدير الدورة الاولي للملتقي هو الفنان طلال ايوب الذي  شارك في عدد كبير من الاعمال المسرحية منها :سيكاترس لغازي الزغباني ، هيبنوز لعاصم بالتوهامي ، ماخلصناش مانخلصوش لمحمد علي القلعي ، شضايا لأنور الشعافي ، كاليجولا لفاضل الجزيري،  نشوة الأعماق لإيمان السماوي، فويسك لأسامة غنم ، حين رأينك لصالح الفالح. وغيرها من الأعمال ، كما شغل عدة مناصب منها :المدير الفني لمشروع "فيرست ستيب" بجمعية أبولون للثقافة والفنون .

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