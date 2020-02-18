Advertisements
Advertisements
Advertisements

السجن 3 سنوات لعامل حاول إحراق شقة جاره في الإسكندرية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:25 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد صبري ذكري، والمستشار هشام محمد جمال الدين، وأمانة سر السيد جودة الوزيري بالسجن 3سنوات للمتهم "خ.خ.أ" عامل أحذية لاتهامه بإشعال النيران في باب شقة جاره المجني علية "ح.ع.ح".

تعود الواقعة في القضية رقم 18702 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنشية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية ببلاغ يفيد بنشوب حريق في شقة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنشية أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "خ.ع.خ" عامل بورشة أحذية بسبب خلافات مع جاره المدعو "ح.ع.ح"  لعدم قيام المتهم بدفع مبلغ مالي في إصلاح ماسورة مياة العقار فقام المتهم فجرًا بوضع مادة قابله للاشتعال "سولار" على باب شقة المجني علية واشعل فيها النيران حتى التهمت باب الشقة وعلى الفور استطاعت قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران قبل دخولها لباقي الشقة وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وبعرضة على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر الحماية المدنية الاسكندرية اخبار

أخبار تهمك

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

بكاء وواقعة طريفة في مشهد تقديم ريال مدريد لنجمه الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

منذ حوالي 4 ساعات

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ يوم

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 18 ساعة

رسميا.. برشلونة يفسخ عقدا شوه ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول متاعب الأهلي في الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم مجانًا | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر Atletico Madrid vs Liverpool live stream

منذ نصف ساعة

خاص.. نكشف حقيقة اتفاق حسام حسن لقيادة وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 9 ساعات

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"هاصورك علشان أكسر عينك".. الحبس 6 سنوات لسائق "توكتوك" اغتصب كوافيرة بالإسكندرية

الإعدام شنقًا لعامل قتل شخص بغرض سرقته في الإسكندرية

السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض فتاة لمدة 10 أيام داخل شقة بالإسكندرية

"كلمت واحد في التليفون".. سجن صنايعي سيراميك 4 سنوات لقتله شقيقته بالإسكندرية‎

السجن 7 سنوات لعامل بتهمة بهتك عرض طفلة 14 عاما بالإسكندرية‎

السجن 10 سنوات لعامل لإشغاله النيران في شقة شقيقته بالإسكندرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:37 م

"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الأهلي

05:25 م

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

11:42 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم مجانًا | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر Atletico Madrid vs Liverpool live stream

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status