السجن 3 سنوات لعامل حاول إحراق شقة جاره في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد صبري ذكري، والمستشار هشام محمد جمال الدين، وأمانة سر السيد جودة الوزيري بالسجن 3سنوات للمتهم "خ.خ.أ" عامل أحذية لاتهامه بإشعال النيران في باب شقة جاره المجني علية "ح.ع.ح".



تعود الواقعة في القضية رقم 18702 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنشية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية ببلاغ يفيد بنشوب حريق في شقة بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنشية أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "خ.ع.خ" عامل بورشة أحذية بسبب خلافات مع جاره المدعو "ح.ع.ح" لعدم قيام المتهم بدفع مبلغ مالي في إصلاح ماسورة مياة العقار فقام المتهم فجرًا بوضع مادة قابله للاشتعال "سولار" على باب شقة المجني علية واشعل فيها النيران حتى التهمت باب الشقة وعلى الفور استطاعت قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران قبل دخولها لباقي الشقة وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وبعرضة على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.