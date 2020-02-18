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أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 18-2-2020

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:20 م
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أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الحديد اليوم 
تزايدت حالة الإضراب داخل سوق مواد البناء مع توقع إعلان حديد عز أسعار جديدة يوم 23 فبراير الجاري، مع احتفاظ أسعار الحديد اليوم على استقرارها في ظل تراجع أسعار الدولار وترقب المشترين المزيد من التراجعات في أسعار الحديد بعد أن تراجع سعر طن الحديد بنحو 250 إلي 350 جنيهًا خلال تعاملات الشهر الجاري، وعلى النقيض ارتفعت أسعار الأسمنت ليصعد سعر طن الأسمنت بنحو 12 جنيهًا، وتستعرض بوابة الفجر أخر تحديث للأسعار:

أسعار الحديد

سجل سعر حديد عز اليوم 9900 جنيهًا للطن

 سجل سعر حديد المصريين 9600 جنيهًا للطن

 سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن

 سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
 
 سجل سعر حديد بشاي 9800 جنيها للطن

 سجل سعر حديد المراكبي 9.450 آلاف للطن

سجل سعر حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن

 سجل سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن

 سجل سعر حديد الجارحي اليوم 9650 جنيها للطن

 سجل سعر حديد السويس 9800 جنيها للطن

 سجل سعر حديد مصر ستيل 9550 جنيها للطن.


أسعار الحديد قطاعي في الأسواق 

حديد عز 9900 إلي 10200 جنيهًا
حديد بشاي 9650 إلي 9850 جنيهًا
حديد الجارحي 9700 إلي 99750 جنيهًا
حديد المراكبي 9550 إلى 9600 جنيهًا
حديد المصريين 9750 إلى 9950 جنيهًا
السويس للصلب  9800 جنيهًا
حديد العتال 9800 جنيهًا


صادرات مصر من الحديد والصلب

تراجعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنحو 34 % لتسجل 635 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقابل 968 مليون دولار خلال نفس الفترة فى العام الذي يسبقه.

 
الدول المستوردة للحديد والصلب المصري

السودان 47 مليون دولار في 2019 بنسبة تراجع 26 %
إسبانيا 46 مليون دولار بنسبة تراجع 57 %
الولايات المتحدة 39 مليون دولار بنسبة تراجع 52 %
إيطاليا 36 مليون دولار بنسبة تراجع 75 %
الأردن  26 مليون دولار بنسبة تراجع 10 %
الجزائر 18 مليون دولار بنسبة تراجع 60 % 
سوريا 16 مليون دولار بنسبة تراجع 76 %
أوغندا 11 مليون دولار بتراجع مليون دولار

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