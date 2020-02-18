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غدًا.. أكاديمية الفنون تستضيف معرض فناني المستقبل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:28 م
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أكاديمية الفنون
أكاديمية الفنون
ريهام كمال
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تستضيف أكاديمية الفنون، معرض فناني المستقبل للمعلمين الذين حصلوا على شهادة الكفاءة من أكاديمية الفنون، وذلك غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثانية عصرًا بقاعة مختار عبد الجواد.

يفتتح معرض فناني المستقبل أبوابه فى الفترة من ١٩ إلى ٢٧من فبراير الجاري، وذلك في قاعة الأستاذ الدكتور مختار عبد الجواد، بالمبنى المركزي بأكاديمية الفنون، تحت رعاية أ.د أشرف زكي، رئيس الأكاديمية، أ.د غادة جبارة، نائب الرئيس.

ومن الجدير بالذكر أن الأكاديمية تنظم هذا المعرض للمعلمين الذين حصلوا على شهادة الكفاءة من أكاديمية الفنون للالتحاق بوظائف التربية والتعليم وحرصًا على توفير الخبرة العلمية والعملية فقد تم تنظيم معرض فني كبير يشارك فيه المعلمين بأعمالهم بشكل عملي ملموس على الساحه الفنية.
غدًا.. أكاديمية الفنون تستضيف معرض فناني المستقبل
غدًا.. أكاديمية الفنون تستضيف معرض فناني المستقبل
غدًا.. أكاديمية الفنون تستضيف معرض فناني المستقبل
غدًا.. أكاديمية الفنون تستضيف معرض فناني المستقبل
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