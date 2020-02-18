خاص.. نكشف حقيقة اتفاق حسام حسن لقيادة وادي دجلة





كشف مصدر مقرب من التوأم حسام وإبراهيم حسن عن حقيقة توقيعه واتفاقه على تولي القيادة الفنية لفريق وادي دجلة خلفا لليوناني تاكيس جونيس.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" على أنه لا صحة مطلقا لاقتراب التوأم من قيادة الفريق الدجلاوي ولم تحدث مفاوضات من قريب أو بعيد مؤكدا على أن كل ما تداول خلال الساعات الماضية غير صحيح على الإطلاق.





كما نفى نديم سامي نجل رئيس وادي دجلة الاتفاق على تدريب التوأم قيادة الفريق مضيفا جميع الخيارات متاحة لنا وهناك أكثر من مدير فني على طاولة الإدارة بينهم أجانب ولم نستقر على أحدا منهم حتى الأن.



