ليفربول يخشى كابوس ريال مدريد وبرشلونة في التشامبيونزليج

تعود ليالي دوري الأبطال من جديد حيث يبدأ دور الستة عشر من البطولة الأعرق في العالم ويسعى كل فريق من الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي مواصلة المسيرة بنجاح حتى اللقاء النهائي.

وكانت المسابقة قد إنطلقت للمرة الأولى موسم 1955-1956 وكان المسمى الاول لها فور إنطلاقتها بطولة كأس أوروبا أو كأس الأندية الأوروبية الابطال قبل أن يتحول إسمها موسم 1992-1993 إلى دوري أبطال أوروبا .

وفي النسخ الاولى من البطولة كان دور المجموعات يقام من دور الثمانية على نظام مجموعتين يتأهل المصدر إلى المباراة النهائية ما يعني أن دور الستة عشر لم يكن متواجد في النسخ الأولى .

قبل أن يتطور شكل البطولة في السنوات تباعاً بالوصول إلى موسم 1999-2000 وهو الموسم الأول الذي ظهرت فيه مباريات الدور ثمن النهائي.

لكن دور الــ16 لم يكن دور إقصائي بل دور المجموعات يلي دور الــ32 الذي كان بمثابة دور المجموعات الأول في المنافسات .

ومع بداية موسم 2003-2004 وصلت البطولة إلى الشكل المعمول به الآن ويتمثل في اللعب على مجموعات منذ دور الـــ32 قبل الدور إلى الادوار الإقصائية بداية من دور الــــ16 .

ومنذ ظهور الدور ثمن النهائي لم يودع الفريق حامل اللقب في النسخة الأخيرة من هذا الدور سوى في خمسة مناسبات فقط وهو المصير الذي يخشاه الريدز عند مواجعة أتلتيكو مدريد .

5 أندية تحمل اللقب وتخرج من دور الــــ16

البداية كانت مع فريق نادي بورتو البرتغالي الذي حصل على البطولة عام 2004 وخرج من دور الــــ16 لنسخة عام 2005 بعد أن تعادل مع إنتر ميلان الإيطالي ذهاباً 1-1 بالبرتغال وخسر في إيطاليا إياباً 1-3.

شارك ليفربول في البطولة موسم 2005-2006 بإعتباره الحاصل على اللقب قبل أن يخسر من دور الستة عشر على يد بنفيكا البرتغالي بعد الخسارة ذهاباً 1-0 والخسارة على ملعب أنفيلد إياباً 0-2 .

وفي موسم 2006-2007 جاء الدور على العملاق الكتالوني فريق نادي برشلونة الإسباني والذي خسر على ملعبه كامب نو ذهاباً من ليفربول 1-2 قبل أن يفوز في ملعب الأنفيلد بهدف مقابل لا شيء ليودع البطولة .

وسار نهج خروج حامل اللقب من دور الستة عشر للموسم الرابع توالياً وجاء الدور على فريق نادي ميلان الإيطالي موسم 2007-2008 وعلى الرغم من تعادله بدون أهداف مع الأرسنال خارج ملعبه لكنه سقط في إيطاليا إياباً 0-2.

وكانت المرة الأخيرة التي ودع فيها حامل اللقب دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر موسم 2018-2019 بعد أن خسر ريال مدريد على يد أياكس أمستردام في مباراة الإياب بالبرنابيو 4-1 بعد أن كان فائزاً في هولندا 2-1 .

فهل ينجح ليفربول في تحقيق الفوز وعبور عقبة دور الستة عشر ؟