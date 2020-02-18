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وكيل النواب: أغانى المهرجانات إنحدار فني وأخلاقي وتزييف للوعى

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:43 م
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سليمان وهدان
سليمان وهدان
دينا إبراهيم
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قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إنه يؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، مؤكدا أن هذه ليست أغاني إنما إنحدار فني وأخلاقي وتزييف للوعي ونشر للقبح وإفساد للذوق العام.

وأوضح وهدان في بيان له، أن الفترة الماضية شهدت تدني للذوق العام بشكل كبير ونشر لعبارات غير أخلاقية من خلال ما يطلق عليها أغاني المهرجانات، مضيفا "أن هذه الأغاني تصنع تحت بير السلم، من خلال كلمات غريبة ومبتذلة وليست لها أي علاقة بالشعر أو الغناء وليس لها علاقة أساسا بالموسيقية وإنما يقولها مجموعة من البلطجية.

وأشار "وكيل النواب" إلى أن هذه الأغاني تتناول ألفاظ خارجة وإيحاءات جنسية، وتحض على الفحش وزنا المحارم والدعارة وتناول المخدرات وتنشر الرذيلة في المجتمع المصري، مطالبا بتشديد الرقابة على هذا الإسفاف الهابط والتصدي له بقوة لحماية المجتمع المصري من مثل هذا الرذاذ.

وتساءل "وهدان" كيف لمصر صاحبة الريادة فى الموسيقى والتي أخرجت مئات المطربين والفنانين كأمثال أم كلثوم وعبد الحليم، وكان الفن يمثل القوة الناعمة لها أن يخرج منها هذا الشكل المسيء إلى حضارتنا الفنية؟، مؤكدا على ضرورة تصدي قانوني من المصنفات الفنية وإصدار عقوبات على أصحابها في إطار نشر الفحش في المجتمع.

ونوه "وهدان" إلى أن هذه الأغاني تلوث الثقافة المصرية، في وقت تتقدم مصر في مجالات كثير ولكن هذه الكلمات والإسفاف تسيء إلي التراث والثقافة المصرية وتوثر كذلك علي الهوية المصرية.
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الكلمات المفتاحية

منع مطربي المهرجانات مجلس النواب حزب الوفد المهرجانات

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