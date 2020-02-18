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تفاصيل تحويل 3 صينيين إلى مستشفى حميات الأقصر للاشتباه في إصابتهم بـ"كرونا"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:40 م
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أرشيفية
أرشيفية
طاهر الحساني
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أصيب ركاب قطار رقم 987 المتجه من أسوان إلى القاهرة بحالة من الذعر لوجود راكب صيني أصيب بحالة إعياء شديدة، وتم نقله و2 آخرين إلى مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، بعد توقف القطار.

وقال مصدر طبي مسئول لـ"الفجر"، إن الصينيين الذين تم تحويلهم إلى مستشفى الحميات العام، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، تخوفًا من إصابتهم بفيروس كرونا، بعد معاناة "وانج غلي جو"، 65 سنة، من إعياء، أثناء تواجده في القطار، وبرفقته هاند شينج جن 64 سنة، وانج لي شون 50 سنة.

وأوضح أنه بتوقيع الكشف الطبي عليهم، تبين أن الأول يعاني من ارتفاع ضغط الدم، ودرجة حرارته 37، وسلبية نتائجهم جميعًا، بعد فحصهم تخوفًا من إصابتهم بفيروس كرونا.

كما أضاف، أنه تبين وجود الثلاث سائحين في مصر منذ أكثر من 100 يومًا، إضافة إلى تواجدهم في نيجيريا قبل ذلك لمدة 10 أشهر، مما يؤكد عدم احتمالية إصابتهم بكرونا، لعدم تواجدهم في الصين منذ أكثر من عام، قبل ظهور المرض.

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كرونا صحة الاقصر حميات الاقصر الصين الاقصر

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