عمل موظف وبدء حياته الفنية بدور بطولة.. ما لا تعرفه عن محمود ذو الفقار

الفجر الفني

-تزوج من الفنانة عزيزة أمير 1952 وبعد وفاتها تزوج مريم فخر الدين



-عمل كمهندس في قسم التصميمات في وزارة الأشغال، حصل على التوجيهية عام 1930 ثم التحق بوظيفة مهندس في قسم التصميمات بوزارة الأشغال وبعد فترة قدم استقالته لوازرة الأشغال والتحق بوزارة الأوقاف.



-تعرف علي المخرج حسين فوزي والذي رشحه لدور البطولة في فيلم بياعة التفاح ليبدأ مشواره الفني.



توجه الي الفن وبدأ حياته الفنية ممثلاً في عدد من الأفلام حتي عمل مخرجاً في عدد من الأفلام السينمائية.



شارك بعدد من الأفلام من أبرزها فيلم أغلي من حياتي ، الأيدي الناعمة.

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج والممثل الراحل محمود ذو الفقار والذي رحل عن عاملنا 22 مايو 1970.وفي هذا التقرير يستعرض لكممعلومات لا تعرفها عن الراحل محمود ذو الفقار.-ولد بطنطا بمحافظة الغربية وهو أحد أفراد ذو الفقار المصرية والتي تركت بصمة كبيرة في تاريخ السينما.