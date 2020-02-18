Advertisements
Advertisements
Advertisements

علماء: إليكم المدة التي يمكن أن يظل فيها "كورونا" على الأسطح الملوثة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements

تتزايد المخاوف بشأن طول فترة بقاء فيروس كورونا الجديد على الأسطح - لدرجة أن البنك المركزي الصيني قد اتخذ تدابير لتنظيف عميق وتدمير أمواله، في محاولة لاحتواء الفيروس.

ومن غير المعروف تحديدًا كم من الوقت يمكن لفيروس كورونا الجديد أن يظل على الأسطح والأشياء الملوثة التي يحتمل أن تصيب الناس، ولكن بعض الباحثين يجدون أدلة عن طريق دراسة السلوكيات المراوغة لفيروسات كورونا الأخرى.

ووفقا لموقع "سي إن إن" الأمريكي، أشارت الدراسات إلى أن أشخاصا أصيبوا بفيروسات تنتمي لنفس العائلة مثل «ميرس» أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وذلك بعد اتصالهم مع الجمال، ويشتبه العلماء في أن القطط هي المسؤولة عن متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس).

وتم العثور على فيروسات تاجية مثل السارس وميرس، على الأسطح المعدنية أو الزجاجية أو البلاستيكية ويمكنها أن تعيش هناك لمدة تسعة أيام إذا لم يتم تعقيمها، وفقًا للبحث الذي تم نشره في وقت سابق من هذا الشهر.

يمكن أن يحدث التنظيف بالمنتجات المنزلية الشائعة فرقًا، وفقًا للبحث، الذي وجد أيضًا أن الفيروسات التاجية البشرية "يمكن إبطال مفعولها بفعالية من خلال إجراءات التطهير السطحي باستخدام الإيثانول 62-71٪، أو 0.5٪ بيروكسيد الهيدروجين أو 0.1٪ هيبوكلوريت الصوديوم"

وأعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن أرقام جديدة لتفشي المرض. وقالت السلطات إن عدد الحالات بلغ 72436 حالة - أي ما يصل إلى 1،888 من 70548 في اليوم السابق - ويبلغ عدد القتلى الآن 1868، بزيادة 98 من 1770.

قال شي جين بينغ، زعيم الصين، لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء إن الصين تحقق "تقدمًا ملحوظًا" في احتواء الوباء، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا رئيس الوزراء السارس أسطح

أخبار تهمك

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 16 ساعة

أول متاعب الأهلي في الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 9 ساعات

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 10 ساعة

ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

منذ حوالي 4 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ يوم

بكاء وواقعة طريفة في مشهد تقديم ريال مدريد لنجمه الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. برشلونة يفسخ عقدا شوه ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم مجانًا | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر Atletico Madrid vs Liverpool live stream

منذ نصف ساعة

خاص.. نكشف حقيقة اتفاق حسام حسن لقيادة وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تفشي فيروس "كورونا" إلى المزيد من المدن الصينية

ما هو فيروس كورونا الذي انتشر في الصين وأعراضه وطرق الوقاية منه؟ .. وتعليق منظمة الصحة العالمية على هذا المرض

"فيروس حيواني".. كل ما تريد معرفته عن كورونا

قتل 80 شخصا.. أهم 10 أسئلة شائعة حول "كورونا"

وكيل صحة الفيوم: حزمة من التدابير لمواجهة "فيروس كورونا" في حالة الأشتباه بالأصابة

هل تعمّدت قطر السماح لتونسي بالسفر رغم الإشتباه في إصابته بـ'كورونا'؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:37 م

"فيديو راقصة" يفصل مدير مدرسة و22 طالبا بالمنوفية (القصة الكاملة)

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الأهلي

05:25 م

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

11:42 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم مجانًا | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر Atletico Madrid vs Liverpool live stream

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status