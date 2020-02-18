"اقرأ" ترعى "المؤتمر العالمي الرابع للطب النبوي" في أبوظبي

تشهد قناة اقرأ حاليا حالة من الاستنفار والاستعدادات الخاصة على المستويين الإعلامي والفني، باعتبارها راعي إعلامي لـ"المؤتمر العالمي الرابع للجودة العلاجية المبنية على البراهين في الطب النبوي"، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري في أبو ظبي.

وتأتي هذه الرعاية من قناة "اقرأ" انطلاقاً من دورها في تغطية أهم المؤتمرات والمحافل المحلية والدولية وخصوصاً لما يحمله المؤتمر من أهمية كونه يبحث 15 براءة اختراع في مجال تحسين صحة الإنسان وبمشاركة أكثر من 100 بحث وأكثر من 37 طبيب وباحث وعالم من ذوي الخبرة المتميزة ومشاركة كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة وجامعة الجوف بالإضافة الى أبرز الجامعات العالمية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يناقش عدة أبحاث عن الطب النبوي تعود بالنفع على صحة الإنسان السليم والمريض، كالحجامة وحبة البركة والتمر والزبيب والزنجبيل والمسك والعسل والسواك وبذور العنب والريحان والعديد من براءات الاختراع من الأغذية والطرق العلاجية التي تم اكتشافها من أكاديميين وخبراء وأطباء من مختلف دول العالم.

ويهدف المؤتمر الذي ينظمه مركز التميز البحثي للطب النبوي التطبيقي بكلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز لوتس هولستك بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، إلى دعم البحث العلمي لتحسين جودة الحياة وتحويل الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع، إلى منتج يخدم صحة الإنسان.