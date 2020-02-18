سعر الدولار يواصل تراجعه مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم

واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2020 انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث تراجع سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولىcib بمقدار قرشين مسجلا 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بمتوسط سعر نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع خلال بداية تعاملات اليوم وجاءت الأسعار على النحو التالي:





سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.56جنيه للشراء، و 15.66جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.58جنيه للشراء، و 15.68جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرؤ نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.60 جنيه للشراء، و 15.70جنيه للبيع.









سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.59جنيه للشراء، و 15.69جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.57جنيه للشراء، و 15.67جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر، وسجل 15.59 جنيه للشراء نحو 15.69 جنيه للبيع.









وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.58 جنيه للشراء نحو 15.68جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.57 جنيه للشراء، و 15.67 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.57 جنيه للشراء، و 15.67 جنيه للبيع.



