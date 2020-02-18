Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الدولار يواصل تراجعه مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:23 م
Advertisements
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
Advertisements
واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2020 انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث تراجع سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولىcib بمقدار قرشين مسجلا 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بمتوسط سعر نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع خلال بداية تعاملات اليوم وجاءت الأسعار على النحو التالي:

 
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو  15.56جنيه للشراء، و15.66جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو  15.58جنيه للشراء، و 15.68جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرؤ نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70جنيه للبيع. 


سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.59جنيه للشراء، و15.69جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.57جنيه للشراء، و15.67جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر، وسجل 15.59 جنيه للشراء نحو 15.69 جنيه للبيع. 


وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.58 جنيه للشراء نحو 15.68جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع. 

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار الدولار اسعار الدولار في مصر اليوم اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار الان اسعار الدولار

أخبار تهمك

الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 15 ساعة

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسمها ويحدد بديل ديمبلي وسواريز

منذ حوالي 3 ساعات

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

منذ حوالي 7 ساعات

"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

منذ حوالي 7 ساعات

3 أزمات تهدد ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحذر كهربا قبل السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

أول متاعب الأهلي في الإمارات

منذ 43 دقيقة

أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح ويشيد بماني

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يجهز سلاحه "الفتاك" أمام الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 20 ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30/4/2019

الدولار يتراجع لليوم الثالث على التوالي.. وبنك البركة يقدم أعلى سعر

اسعار العملات اليوم في مصر الأربعاء 20-11-2019.. أداء مستقر للعملات والدولار يواصل الخسائر

سعر الدولار اليوم السبت 21 -12-2019 في مصر

اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 22-12-2019 بجميع البنوك المصرية

الجنيه يواصل الصعود مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم 14-1-2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:42 ص

عاجل.. صاحب مطعم شهير يهدد محمد رمضان

أول متاعب الأهلي في الإمارات

03:11 م

ننشر صورة الطفل سائق الـ"توك توك" المقتول بالبدرشين

02:34 م

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

10:11 ص

قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

08:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status