ننشر تفاصيل اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالفيوم (صور)

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائبه، والدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، ووكلاء وزارات التضامن والصحة والقوى العاملة والشباب والرياضة والأوقاف، وممثلي الأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفولة.



واستعرض ناصر مسلم منسق عام البرنامج، أنشطة وفعاليات برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة على أرض المحافظة منذ عام 2016 في 50 قرية بمراكز المحافظة الـ6 بالشراكة مع الحكومة الإيطالية، وكذلك الدراسات الميدانية التي تم إعدادها لتحديد المشكلات التي تواجه هذه القرى، ووضع الحلول اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بقضايا الطفولة.



وكما استعرض منسق عام البرنامج المبادرات التي تم تنفيذها مثل مبادرة "بيئة مدرسية آمنة" ومبادرة "أمهات رائدات" ومبادرة تمكين الفتيات "دوى" بالإضافة إلى تدريب المدرسين والعاملين بالمدارس، مضيفًا أن عدد البلاغات التي استقبلها فريق العمل بالفيوم على الخط الساخن خلال الفترة من يناير 2018 حتى يناير 2020 وصلت إلى 2570.



وأكد محافظ الفيوم، على أهمية برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودوره في حماية حقوق الأطفال وتوعية الأمهات وتنمية مهاراتهن، فضلًا عن تمكينهن في أداء دورهن في المجتمع ودعم الاقتصاد، مؤكدًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لنجاح البرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة منه.



وشدد، على ضرورة انتقاء فرق العمل التي تقوم بتوعية المواطنين في القرى المستهدفة بعناية وأن يكونوا على دراية كاملة باختلاف الثقافات والطباع بين كل مجتمع وآخر داخل نطاق المحافظة، حتى تحقق المبادرة الأهداف المرجوة.



كما أكد المحافظ، حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للقائمين على تنفيذ البرنامج حتى يتم القضاء على الممارسات الخفية التي تقوم بها الأسر البسيطة مثل الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية وختان الإناث وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والتسول وغيرها من الأعمال التي تهدد حياة أطفالنا، موضحًا أن المحافظة تقوم بعدة مبادرات لدعم المرأة المعيلة وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا أنه سيتم تسليم ماكينات خياطة للسيدات لتمكينهن اقتصاديًا ضمن مبادرة أمهات رائدات بالفيوم.



وأشارت أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع أجهزة الدولة التنفيذية والجمعيات الأهلية يهدف إلى تغيير نظرة المجتمع للطفل وتلبية احتياجاته من خلال بدائل وبرامج تنموية وثقافية تهدف إلى تمكين الأسرة ومساعدتها على تحدي المعوقات الموجودة في المجتمع مثل توفير المشروعات الصغيرة، وتقديم بيئة مدرسية آمنة للأطفال، وتنمية مهارات المشاركة كبدائل للزواج المبكر والهجرة غير الشرعية، موضحةً أن ذلك يتم من خلال تفعيل منظومة لجان حماية الطفل بالتنسيق مع لجان الحماية بمراكز المحافظة.