البابا ثيوذوروس يترأس قداس ذكرى رحيل القديس ثيودور بملاوي

ترأس البابا البطريرك ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي بمناسبة ذكرى رحيل القديس ثيودور، بمشاركة أبنائه الروحيين الأفارقة الأرثوذكس في جمهورية ملاوي.



وجاء ذلك، في اليوم الثالث خلال زيارة قداسته الرعوية في جمهورية ملاوي بزامبيا.



وكان البابا البطريرك قد وصل، أمس، بمرافقة المتروبوليت دانيال مطران أكسوم (الحبشة) وأسقف ملاوي السيد فوتيوس إلى منطقة Durante في مدينة Blantyre لتدشين كنيسة القديسة كاترين.



وتعد منطقة Durante ومن أكثر المناطق فقرًا في المدينة التي تتراكم القمامة في جميع أنحائها. مما أدى إلى معاناة السكان المحليين، وخاصة الأطفال الصغار، من أمراض خطيرة مثل الكوليرا، وذلك بسبب المياه الجوفية الملوثة والأبخرة الناتجة عن حرق القمامة.



وأقيمت كنيسة القديسة كاثرين العظيمة المهيبة، بتبرع بها رجل الأعمال Dimitriou Bucky، وقد أعرب له البابا ثيوذوروس عن امتنانه وشكره كنيسة الإسكندرية.



بعد دخول البابا الكنيسة وقبل بدء القداس الإلهي، أقام خدمة التدشين للكنيسة بمساعدة مرافقيه. وتلا ذلك القداس الإلهي برئاسة قداسته.



وأعرب المؤمنون هناك عن فرحتهم وامتنانهم لصاحب الغبطة على إنشاء هذه الكنيسة الأرثوذكسية في منطقتهم المتدهورة.