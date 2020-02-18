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الزمالك يعلن اقتراب نفاد تذاكر مباراة السوبر المصري

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:21 م
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الزمالك
الزمالك
أحمد السيد
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كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة البيضاء في الإمارات، حقيقة نفاد تذاكر مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها في مدينة ابو ظبي.

وزار أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مقر البعثة الإعلامية المصاحبة للفريق في الإمارات.

وأكد رئيس البعثة اقتراب نفاد التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك لمباراة السوبر المحلي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الشيخ محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، على بطولة كأس السوبر المصري.
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